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    غرفة التجارة: حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان بلغ 417 مليون دولار

    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٥‎٩]

    طهران، 25 يونيو، أذرتاج

    قال حسين إيراني إن حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان بلغ 417 مليون دولار عام 2018م الماضي.

    أفادت أذرتاج عن إيراني امين غرفة التجارة الإيرانية الأذربيجانية المشتركة قوله إن بلاده تعير أهمية خاصة لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع البلاد المجاورة مفيدا أن العلاقات المتبادلة بين إيران وأذربيجان سببت بتوسع علاقات التعاون الاقتصادي أيضا.

    وأضاف أن الطرفين وقعا على 11 وثيقة اثناء زيارة الرئيس إلهام علييف إيران عام 2016م وأن مخرجات هذه الوثائق لم تبق حبرا على الأوراق حيث تم الشروع في تنفيذ بنودها جراء مساعي الرئيس الأذربيجاني وقد انطلق العمل في مجال صناعة السيارات ومشروع مشترك في مجال الصيدلانية.

    AZERTAG.AZ :غرفة التجارة: حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان بلغ 417 مليون دولار
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