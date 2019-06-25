وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة"

باكو، 25 يونيو، أذرتاج

زارت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد مركز "اصان خدمة" على هامش زيارة تقوم بها أذربيجان حاليا للمشاركة في منتدى الخدمات العامة للأمم المتحدة المنعقد في باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أصان خدمة" /خدمة مسهلة/ أن رئيس الوكالة الحكومية عُلْوي مهدييف أحاط الضيفة الرفيعة علما بفعاليات مراكز "اصان خدمة" ومستجدات وابتكارات تطبق بها.

وجاء فيها أن مراكز "أصان" تلقت حتى اليوم نحو 30 مليون مراجعة عن المواطنين. وخدمة أصان حائزة جائزة الخدمات العامة لعام 2015م عن الأمم المتحدة.

كما تفقدت الضيفة الرفيعة الإماراتية فعاليات فروع "أصان خدمة" متطوعي أصان وإذاعة أصان ومركز التعليم والتدريب وشركة أباد لدعم ريادة العمل الصغيرة للتشغيل الذاتي.