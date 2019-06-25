    • / مجتمع

    مجتمع


    وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة"

    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [٢٣:١٠]

    باكو، 25 يونيو، أذرتاج

    زارت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد مركز "اصان خدمة" على هامش زيارة تقوم بها أذربيجان حاليا للمشاركة في منتدى الخدمات العامة للأمم المتحدة المنعقد في باكو.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني "أصان خدمة" /خدمة مسهلة/ أن رئيس الوكالة الحكومية عُلْوي مهدييف أحاط الضيفة الرفيعة علما بفعاليات مراكز "اصان خدمة" ومستجدات وابتكارات تطبق بها.

    وجاء فيها أن مراكز "أصان" تلقت حتى اليوم نحو 30 مليون مراجعة عن المواطنين. وخدمة أصان حائزة جائزة الخدمات العامة لعام 2015م عن الأمم المتحدة.

    كما تفقدت الضيفة الرفيعة الإماراتية فعاليات فروع "أصان خدمة" متطوعي أصان وإذاعة أصان ومركز التعليم والتدريب وشركة أباد لدعم ريادة العمل الصغيرة للتشغيل الذاتي.

    AZERTAG.AZ :وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٢٠]
    عقد الجلسة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان والجبل الأسود في باكو
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣١]
    أذربيجان والجبل الأسود يعملان على توقيع 5 اتفاقات جديدة
    ١٩.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥‎١]
    عدد سكان أذربيجان يصل إلى 10006149 نسمة
    ١٨.٠٦.٢٠١٩ [٢٢:٤٩]
    الرئيس إلهام علييف يصدر مرسوما يرفع الحد الأدنى الشهري للرواتب
    وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة" وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة" وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة" وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية تزور مركز "أصان خدمة"