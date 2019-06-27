الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
AzerTAg.az
٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥٣]
باكو، 27 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار بشكل متقطع خلال اليوم على خط الجبهة.
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