انخفاض حاد في الاستثمارات الموجهة إلى اقتصاد أرمينيا

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء الارمينية إن حجم الاستثمارات الموجهة إلى اقتصاد أرمينيا في الربع الأول من 2019م الحالي انخفض اكثر من 10 مرات قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن وسائل الاعلام الارمينية أن بيان الهيئة تدل على تراجع حجم الاستثمارات المباشرة عام 2019م قدر 37 مليار درام حيث كان حجم الاستثمارات في الربع الأول من 2018م اكثر من 40 مليار درام حتى انخفض إلى 3 مليارات و317 مليون درام في الفترة نفسه من العام الحالي.

ويقول اقتصاديون ارمن إن احد أسباب هذا الانخفاض الحاد توقف نشاط منجم أمولسار للذهب والسبب الرئيسي يرجع إلى عدم الاستقرار وغموض في نظام الضرائب المستمر في البلد منذ "الثورة المخملية" حيث يعتبرون أن مستثمرين أجانب يقفون موقفا حساسا من الأوضاع السياسية الداخلية في البلد.

كما أنهم يرون أن وجود اقتصاد الظل وغياب بيئة التنافس الحقيقي وعدم وجود تنازلات للمستثمرين من العوامل التي تمنع جلب مستثمرين أجانب إلى البلد. وفي الوقت ذاته لم تتخذ الحكومة من خطوة ملموسة رامية إلى انشاء مناطق اقتصادية حرة رغم وعودها في هذا الصدد.

ويبرزون كذلك أن عدم وجود نظام القضاء المستقل في أرمينيا كما أشار إليه رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد تحول إلى عامل سلبي في هذه القضية أيضا.