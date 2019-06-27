تنظيم زيارة رؤساء البعثات الدبلوماسية الناشطة في أذربيجان لمحافظتي شاكي وزاقاتالا

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

تنظم وزارة الخارجية الأذربيجانية فترة 27-28 يونيو الحالي زيارات تعرف لرؤساء البعثة الدبلوماسية الزائدة عن 50 بعثة خارجية تنشط في أذربيجان إلى تنمية أقاليم البلد والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية المنفذة في المناطق وكذلك إمكانات سياحية للبلد ميدانيا لمحافظتي شاكي وزاقاتالا شمالي غربي البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الدبلوماسيين الأجانب يتعرفون خلال سير الزيارة التفقدية على محمية "يوخاري باش" التاريخية الهندسية المعمارية وعصر أمراء شاكي "خان سراي" ومركز "أباد" للخزف والفنون التطبيقية وشركة "شاكي شراب" الصناعية الأذربيجانية ومعبد ألبان العتيقة بقرية كيش في محافظة شاكي.

كما يزورون الدبلوماسيون الأجانب على هامش الزيارة محافظة زاقاتالا للتعرف إلى مركز حيدر علييف ومحمية تاريخية ثقافية وحديقة حيدر وميدان ده ده قورقود وكنيسة ألبان ومتحف التاريخ والاثنوغرافيا وكذلك مصنع إنتاج البندق وشركة أذ روز للورد وشركة أذر توتون لزراعة وإنتاج التبغ.