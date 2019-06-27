مينسك، 27 يونيو / حزيران، (أذرتاج) حصد المصارع الأذربيجاني ماهر أميرآصلانوف الميدالية الذهبية الأولى في دورة الألعاب الأوروبية الثانية. أفادت وكالة أذرتاج أن المصارع الأذربيجاني بوزن 57 كلغ حصد ذهبية بفوزه في اللقاء النهائي على المصارع الصربي ستيفان ميشيشي بحساب 9:1 وأصبح بطل دورة الألعاب الأوروبية الثانية "مينسك 2019". وحصل أعضاء المنتخب الأذربيجاني في المصارعة الحرة على ميداليات ذهبية و4 فضيات و7 برونزيات.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تحصل على الذهبية الأولى في "مينسك - 2019"

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