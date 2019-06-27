    • / سياسة

    سياسة


    مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن

    ٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٦:٣٧]

    باكو، 27 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    عادت إلى أرض الوطن مجموعة من قوات حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية وذلك للمشاركة في إطار البعثة غير القتالية "الدعم الحازم" التي يقوم بها الناتو منظمة حلف شمال الأطلسي في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن نشاط قوة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية في افغانستان بدأ منذ العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني لعام 2002.

    في الوقت الحاضر يشارك 120 عسكري وطبيبان عسكريان و6 ضباط مهندسون للقوات المسلحة الأذربيجانية في أفغانستان.

    AZERTAG.AZ :مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٥‎٣]
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٢]
    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١١:٥‎١]
    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٤٩]
    إجراء المراقبة في خط الجبهة
    مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان تعود إلى أرض الوطن