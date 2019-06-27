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    عقد اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج في باكو

    ٢٧.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 27 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيعقد في 28 يونيو اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج في فندق "Hilton" في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش سيصل إلى باكو في 27 يونيو لحضور المجلس الرئاسي. ستناقش عدد من القضايا المهمة في الاجتماع الذي سيستمر يومين. كما ستتم المناقشات حول مسألة تخفيض رسوم عضوية الاتحادات. وسيتم الإعلان عن القرارات النهائية للصحافة في نهاية اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج.

    AZERTAG.AZ :عقد اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج في باكو
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