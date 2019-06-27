أنباء متضاربة حول الحالة الصحية للرئيس التونسي

باكو، 27 يونيو (أذرتاج).

تضاربت الأنباء مساء اليوم حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ففي حين أكدت مصادر ووسائل إعلام في تونس أن الرئيس السبسي توفي في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة، نفى مستشار رئيس الجمهورية التونسية، فراس قفراش، في تدوينات على صفحته بموقع "فيسبوك"، الأخبار التي تحدّثت عن وفاة الرئيس، لكنه أكد أن حالته حرجة جدا.

وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بياناً، أعلنت خلاله إصابة الرئيس الباجي قائد السبسي بوعكة صحية حادة، استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ولكنها لم تؤكد وفاته حتى هذه اللحظة.

والرئيس الباجي قايد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، ولد عام 1926، سياسي ومحامٍ تونسي، وهو رئيس حزب نداء تونس، وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التي شهدتها تونس.