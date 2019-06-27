منسك 2019: المصارعة الأذربيجانية تتأهل لنصف النهائي

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

مصارعات أذربيجان تنضم إلى التنافس بشكل ناجح في اليوم الثالث من منافسات المصارعة واليوم السابع من ألعاب أوروبا منسك 2019م في 27 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج أن المصارعات الاذربيجانيات بدأت التنافس من مرحلة ثمن النهائي في فئات الاوزان 50 كغ و57 كغ و62 كغ و76 كغ من قبل ستادنيك وكوليسنيك وقمبروفا وعلييفا.

وشرعت ستادنيك بطلة الألعاب الأولمبية ثلاثة مرات والبطلة العالمية والبطلة الأوروبية سبع مرات التنافس من مرحلة ربع النهائي مباشرا وفازت على البولندية لوكاسياك 10:0 وتتأهل لمرحلة نصف النهائي لتلتقي مع التركية دميرخان.

والمصارعات الثلاثة الاخريات بدأن التنافس في ثمن النهائي بانتصارات. فازت كوليسنيك 57 كغ على الهنغارية قالامبوسو 10:0 ولكنها خسرت في ربع النهائي امام هريستوفا البلغارية 0-6 وتتنافس من اجل المركز الثالث.

كما تغلبت قمبروفا 62 كغ على الألمانية مانسكي 4-0 وتأهلت لربع النهائي لتتنافس مع مادروفسكا البولندية.

وتلتقي علييفا 76 كغ التي انتصرت في ربع النهائي على ايريني بيتسياوا اليونانية 9-0 في ثمن النهائي بالبريطانية نيلتوبر.

ويتنافس المصارعان الأذربيجانيان في الوزنين 65 كغ علييف و97 كغ فيما يلتقي علييف 65 كغ بالجورجي خينجيقاشفيي وحاجييف 97 كغ بالروسي سعد الله يف من اجل الذهبية.

يذكر أن منتخب أذربيجان حصد حتى اليوم ذهبية و4 فضية و9 برونزية.