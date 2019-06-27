وزير الخارجية يستقبل المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة

باكو، 27 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة ميخائل شبيندلغير.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء شهد التأكيد على أن مسائل الهجرة مدرجة حاليا في جداول الاعمال الدولية بما فيه جدول الاتحاد الأوروبي كإحدى اهم القضايا الملحة.

وأشار الطرفان إلى تعاون أذربيجان مع المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة مع التشديد الخاص على التزام أذربيجان بتنفيذ اتفاقيتي تسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول وإعادة القبول الموقع عليهما بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

وتطرق الوزير محمدياروف في اللقاء إلى نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان لافتا إلى مواجهة أذربيجان بمشكلة الهجرة الداخلية واسعة النطاق نتيجة احتلال قوات الاحتلال الأرميني 20 في المائة من أراضي أذربيجان. وأشار إلى تنفيذ الاعمال المستمرة الرامية إلى تحسين ظروف حياة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا بفضل جهود المؤسسات ذات الصلة الأذربيجانية.

كما تبادل الجانبان في اللقاء وجهات نظر حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.