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    باكو تستضيف منتدى التأمين الدولي

    ٢٧.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:١٧]

    باكو، 27 يونيو (أذرتاج).

    ستستضيف باكو غدا في 28 يونيو منتدى التأمين الدولي تحت شعار "سوق التأمين في أذربيجان: ميول وإمكانيات".

    أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى سيناقش الوضع الحالي في سوق التامين في أذربيجان وفرص استثمار، سوق التامين الالزامي وتوسيع إمكانيات وحقوق المؤمّنون وإقامة البنية البيئية المستدامة في مجال التأمين الصحي، تحسين ضمان الـتأمين في أذربيجان، تطبيق التقنيات الرقمية في سوق التأمين وغيرها من المواضيع.

     

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف منتدى التأمين الدولي
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