المصارعة ستادنيك تتأهل للنهائي في منسك 2019م

منسك، 27 يونيو، أذرتاج

تأهلت المصارعة الأذربيجانية ماريا شتادنيك لنهائي المصارعة بوزن 50 كغ في الثوم الثالث من منافسات المصارعة للنسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا منسك 2019م اليوم 27 يونيو.

أفادت أذرتاج أن ستادنيك بطلة الألعاب الأولمبية ثلاثة مرات والبطلة العالمية والبطلة الأوروبية سبع مرات فازت في مرحلة نصف النهائي على التركية دميرخان وتلتقي في النهائي مع ليفاتش الأوكرانية.

وشاهد منافسة ستادنيك نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسينزاده ونائب الأمين العام للجنة الأولمبية آزر علييف وسفير أذربيجان في بلاروس لطيف قنديلوف أيضا.