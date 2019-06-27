منسك 2019م: مصارع أذربيجان يحصد الذهبية الثانية

منسك، 27 يونيو، أذرتاج

حصد مصارع أذربيجان حاجي علييف الذهبية الثانية لرصيد المنتخب الوطني في الثوم الثالث من منافسات المصارعة للنسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا منسك 2019م اليوم 27 يونيو.

أفادت أذرتاج أن المصارع علييف المنافس في وزن 65 كغ تغلب في النهائي على المصارع الجورجي البطل الأولمبي والاوروبي ثلاث مرات خينجيقاشفيلي 10-2.

وشاهد منافسة ستادنيك نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية جنكيز حسينزاده ونائب الأمين العام للجنة الأولمبية آزر علييف وسفير أذربيجان في بلاروس لطيف قنديلوف أيضا.

هذا وقد بدأ حاجي علييف حائز برونزية ريو 2016م وذهبية باكو 2015م النسخة الأولى من دورة ألعاب أوروبا تنافسه في مرحلة ثمن النهائي حيث تغلب على الأرميني فرانقوليان وفي ربع النهائي فاز على البلاروسي كولييف ليتأهل لنصف النهائي الذي التقى فيه الأرميني اوهانيسيان الذي خرج تحت راية أوكرانيا ليتغلب عليه أيضا.

يذكر أن منتخب أذربيجان حصد حتى اليوم ذهبيتين و4 فضية و9 برونزية.