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    سياسة


    الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٠:٣٠]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار بشكل متقطع خلال اليوم على خط الجبهة.

    AZERTAG.AZ :الوحدات المسلحة الأرمينية تخرق وقف إطلاق النار بشكل متقطع
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