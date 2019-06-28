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    تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 67.30 دولار أمريكي

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١١:٤٧]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 67.30 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.12 دولارا

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 67.30 دولار أمريكي
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