تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 67.30 دولار أمريكي
AzerTAg.az
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١١:٤٧]
باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 67.30 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.12 دولارا
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