الجنود الأذربيجانيون يحضر العرض العسكري في بيلاروسيا

باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

وصلت فرقة حاملي الراية للجيش الأذربيجاني بزيارة إلى مدينة مينسك للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في 3 يوليو / تموز بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية بيلاروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن جنودنا بدأوا الاستعدادات مع الفرق من الدول الأخرى.

ستشارك في العرض العسكري الفرق من بيلاروس وروسيا والصين إلى جانب فرقة حاملي الراية للجيش الأذربيجاني.