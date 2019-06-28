باكو تستضيف اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج
AzerTAg.az
٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٥٩]
باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
يعقد اليوم اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج في فندق "Hilton" في باكو.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش ونائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الأذربيجاني للشطرنج ماهر محمدوف يشاركان في الاجتماع.
ستناقش عدد من القضايا المهمة في الاجتماع الذي سيستمر يومين. كما ستتم المناقشات حول مسألة تخفيض رسوم عضوية الاتحادات.
وسيتم الإعلان عن القرارات النهائية للصحافة في نهاية اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج.
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