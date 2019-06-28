مناقشات حول الإنتاج المشترك للمنتجات الغذائية للأطفال بين بيلاروس وأذربيجان

مينسك، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى النائب الأول لرئيس مجموعة شركة "بيلقوسيفبروم" البيلاروسية إيغور شوستوف مع المدير العام لمؤسسة أذربيجان الصناعية كامران نبيزاده والوفد المرافق له في مينسك.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في بيلاروس أن الجانبان ناقش في اللقاء القضايا حول حل المشاكل الناشئة عن تبادل منتجات التبغ والاتجاهات الجديدة للتعاون وبما في ذلك مقترحات بشأن الإنتاج المشترك للمنتجات الغذائية المسوقة للأطفال في أذربيجان.

وتم توقيع بروتوكول في نهاية الاجتماع.

كما التقى كامران نبيزاده مع نائب وزير الزراعة والغذاء لبيلاروس إيفان سيميلكين. خلال المحادثة، تبادل الجانبان الآراء حول تصدير المنتجات الزراعية إلى أذربيجان وإنتاجها المشترك.

وشارك في اللقاء السفير الأذربيجان لدى بيلاروس لطيف قنديلوف.