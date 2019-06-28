    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مناقشات حول الإنتاج المشترك للمنتجات الغذائية للأطفال بين بيلاروس وأذربيجان

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٤:٠٣]

    مينسك، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى النائب الأول لرئيس مجموعة شركة "بيلقوسيفبروم" البيلاروسية إيغور شوستوف مع المدير العام لمؤسسة أذربيجان الصناعية كامران نبيزاده والوفد المرافق له في مينسك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في بيلاروس أن الجانبان ناقش في اللقاء القضايا حول حل المشاكل الناشئة عن تبادل منتجات التبغ والاتجاهات الجديدة للتعاون وبما في ذلك مقترحات بشأن الإنتاج المشترك للمنتجات الغذائية المسوقة للأطفال في أذربيجان.

    وتم توقيع بروتوكول في نهاية الاجتماع.

    كما التقى كامران نبيزاده مع نائب وزير الزراعة والغذاء لبيلاروس إيفان سيميلكين. خلال المحادثة، تبادل الجانبان الآراء حول تصدير المنتجات الزراعية إلى أذربيجان وإنتاجها المشترك.

    وشارك في اللقاء السفير الأذربيجان لدى بيلاروس لطيف قنديلوف.

    AZERTAG.AZ :مناقشات حول الإنتاج المشترك للمنتجات الغذائية للأطفال بين بيلاروس وأذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٥‎٩]
    غرفة التجارة: حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان بلغ 417 مليون دولار
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [٢١:٤٠]
    وفد أذربيجاني يزور سويسرا
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٤]
    الجبل الأسود يدعو رجال الأعمال الأذربيجانيين إلى الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية
    ٢٥‎.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٣٢]
    شركة أذربيجانية تستثمر أكثر من 900 مليون يورو في مشروع منتجع بالجبل الأسود
    مناقشات حول الإنتاج المشترك للمنتجات الغذائية للأطفال بين بيلاروس وأذربيجان