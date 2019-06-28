افتتاح مصنع إنتاج البنزين من الغاز الطبيعي في تركمانستان

عشق آباد، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

أقيم اليوم حفل افتتاح مصنع إنتاج البنزين من الغاز الطبيعي في ولاية آخال التركمانية.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف شارك في الافتتاح. وتحدث عن الموارد الطبيعية الضخمة لتركمانستان وشدد على ضرورة الاستخدام الرشيد والفعال لهذه الموارد لتنمية البلد وازدهار الشعب ونمو الاستثمار الأجنبي في اقتصاد البلاد.