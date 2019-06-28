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    الدفعة الأولى للبنزين المنتج من الغاز الطبيعي في تركمانستان ترسل إلى أفغانستان

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٣١]

    عشق أباد، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سيتم إرسال الدفعة الأولى للبنزين المنتج من الغاز الطبيعي في تركمانستان إلى أفغانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس تركمانستان قربانقولو بردي محمدوف في حفل افتتاح مصنع إنتاج البنزين من الغاز الطبيعي.

    قال الرئيس: "في هذه الأيام، سيتم إنتاج الدفعة الأولى من البنزين التي تبلغ 60 طنا وإرسالها إلى أفغانستان كمساعدات إنسانية".

    AZERTAG.AZ :الدفعة الأولى للبنزين المنتج من الغاز الطبيعي في تركمانستان ترسل إلى أفغانستان
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