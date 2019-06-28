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    تخصيص 5.6 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين بيلسوار - بهرانته به – جايلي – باغبانلار – آرانلي – زهمتآباد

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير الإضافية لإنشاء الطريق البري الواصل بين بيلاسوار - بهرانته به – جايلي – باغبانلار – آرانلي – زهمتآباد في محافظة بيلسوار.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5.6 مليون مانات من الأموال المخصصة لإنشاء وإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2019 إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال إعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 4 مناطق سكنية.

    AZERTAG.AZ :تخصيص 5.6 مليون مانات لإنجاز إنشاء الطريق البري الواصل بين بيلسوار - بهرانته به – جايلي – باغبانلار – آرانلي – زهمتآباد
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