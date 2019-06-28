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    اجتماع بين أردوغان وبوتين في مدينة أوساكا

    ٢٨.٠٦.٢٠١٩ [١٨:٢٥‎]

    موسكو، 28 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    جرى اللقاء بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء أنه كما شارك في اللقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويشأوغلو.

    من المقرر عقد اجتماع موسع لرئيسي كلا البلدين في إطار قمة العشرين في 29 يونيو.

    AZERTAG.AZ :اجتماع بين أردوغان وبوتين في مدينة أوساكا
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