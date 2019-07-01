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    بيان خاص حول عملية حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٣٢]

    باكو، 1 يوليو، أذرتاج

    بلغت مساحة حقول الحبوب المحصودة في أذربيجان إلى يوم 1 يوليو اليوم 772 ألف و6ر24 هيكتارا على نطاق البلد ومنها 319 ألف و131 هيكتار للشعير 452 ألف و5ر893 هيكتار للقمح.

    أفادت أذرتاج عن بيان قسم العلاقات العامة وتزويد المعلومات بوزارة الزراعة أن المعلومات الأخيرة تشير إلى بلوغ حصاد مليونين و482 ألف و6ر528 طن من الحبوب عموما مع الإنتاجية المتوسطة من كل هيكتار 3210 كغ.

    وجاء فيه أن عملية حصاد الحبوب في معظم المحافظات على وشك الانتهاء.

    AZERTAG.AZ : بيان خاص حول عملية حصاد الحبوب على نطاق البلد إلى اليوم
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