"تاناب" جاهز لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا

باكو، 1 يوليو (أذرتاج).

أصبح خط أنابيب الغاز "تاناب" الجزء الرئيسي من ممر الغاز الجنوبي جاهزا لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا من اليوم الواحد من يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الغاز الطبيعي المستخرج من شاهدنيز 2 الأذربيجاني سينقل إلى أوروبا عبر "تاناب" و"تاب" بعد استكمال أعمال في مشروع خط الأنابيب "تاب".

طول خط أنابيب تاناب 1850 كم ويوصل الغاز الأذربيجاني عبر جورجيا وتركيا بعد ربطه بخط أنابيب الغاز "تاب" في الحدود التركية اليونانية لنقله إلى أوروبا.