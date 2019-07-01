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    العمل على جلب استثمارات هندية إلى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أذربيجان

    ٠١.٠٧.٢٠١٩ [٢٠:٥‎١]

    باكو، 1 يوليو (أذرتاج).

    يجري العمل على جلب استثمارات هندية إلى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن هذه الكلمات قالها القائم بأعمال رئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (أذبرومو) يوسف عبداللايف.

    أضاف أن الهند بلد متطور في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. عقدت العديد من اللقاءات بين الشركات المعنية لكلا الطرفين بهدف جلب تلك الشركات الهندية واستثماراتها الى هذا المجال. "نريد تطبيق الخبرة الهندية في أذربيجان في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، حسبما قال يوسف عبداللايف.

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