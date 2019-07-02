    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره البلاروسي

    ٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٢٣]

    باكو، 2 يوليو، أذرتاج

    اتصل الرئيس إلهام علييف في 2 يوليو اليوم هاتفيا بنظيره البلاروسي ألكساندر لوكاشينكو.

    أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي أن الرئيس إلهام علييف هنأ الرئيس البلاروسي بمناسبة تنظيم النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا بالمستوى العالي وبمناسبة إنجازات رياضيي بلاروس في هذه المنافسات. كما قدم رئيس الدولة تهانيه وتبريكاته إلى ألكساندر لوكاشينكو بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الاستقلال متمنيا للشعب البلاروسي الرقي والرفاهية والازدهار.

    أعرب رئيس بلاروس ألكساندر لوكاشينكو عن الامتنان للرئيس إلهام علييف على التهنئة والكلمات الطيبة.

    وعبر رئيسا الدولتين عن يقينهما من مواصلة علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين بنجاح وتبادلا الآراء حول آفاق العلاقات.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره البلاروسي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [٢٠:٥‎٥‎]
    بدء فعاليات الدورة الـ43 للجنة التراث العالمي لليونسكو في باكو
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تشارك في حفل افتتاح الدورة
    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٢٤]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تستقبل المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي – إضافة
    ٣٠.٠٦.٢٠١٩ [١٥‎:٠٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي – إضافة
    ٢٤.٠٦.٢٠١٩ [١٢:٠١]
    نائبة الرئيس الأذربيجاني الأولى مهربان علييفا تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
    الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره البلاروسي