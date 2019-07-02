الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بنظيره البلاروسي

باكو، 2 يوليو، أذرتاج

اتصل الرئيس إلهام علييف في 2 يوليو اليوم هاتفيا بنظيره البلاروسي ألكساندر لوكاشينكو.

أفادت أذرتاج عن بيان المكتب الإعلامي للديوان الرئاسي أن الرئيس إلهام علييف هنأ الرئيس البلاروسي بمناسبة تنظيم النسخة الثانية من دورة ألعاب أوروبا بالمستوى العالي وبمناسبة إنجازات رياضيي بلاروس في هذه المنافسات. كما قدم رئيس الدولة تهانيه وتبريكاته إلى ألكساندر لوكاشينكو بمناسبة العيد الوطني لبلاده يوم الاستقلال متمنيا للشعب البلاروسي الرقي والرفاهية والازدهار.

أعرب رئيس بلاروس ألكساندر لوكاشينكو عن الامتنان للرئيس إلهام علييف على التهنئة والكلمات الطيبة.

وعبر رئيسا الدولتين عن يقينهما من مواصلة علاقات الصداقة الثنائية بين البلدين بنجاح وتبادلا الآراء حول آفاق العلاقات.