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    مدينة بردا تحتضن ضريح حفيد الإمام محمد الباقر

    ٠٢.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٣٧]

    بردا، 2 يوليو (أذرتاج).

    تشتهر مدينة بردا (او بردعة في المصادر العربية للقرون الوسطى) في أذربيجان بأماكنها التاريخية القديمة وهذه المدينة كانت قاعدة لعدة إمارات أذربيجانية. في المدينة آثار قديمة تبقى شاهدة لعصرها منها بقايا سور المدينة (القرن السادس ميلادي) وجسران على نهر تارتار (القرنان السابع والتاسع ميلاديا) وضريح بردا (أنشئ عام 1322) وضريح آخسادان بابا (القرن الرابع عشر ميلادي) ومسجد إبراهيم (إمامزاده) (القرنان الثامن والتاسع ميلادي)، وحمام شروانلي (القرنان السابع عشر والتاسع عشر ميلادي) وضريح بشكل ثماني الأركان في قرية جول اوغلولار (القرن الثامن عشر ميلادي).

    كما تشتهر المدينة باحتضان ضريح إسماعيل حفيد الإمام محمد الباقر من أهل بيت رسول الله محمد (ص). يوجد مرقد إبراهيم نجل الإمام محمد الباقر في امامزاده بكنجه.

    أنشئ حول ضريح إسماعيل مجمع ديني كبير فيه مسجد. عرف هذا المكان باسم مسجد التاجر إبراهيم تقديرا لاسم معماره في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وتم ترميم مبنى الضريح من قبل المعمار من شوشا في قره باغ الأذربيجاني صفيخان قاراباغي عام 1868 مع إضافة 4 مآذن على مبنى المسجد ليكون أول مسجد بـ4 مآذن أنشئ في أذربيجان.

    دفن في مقبرة حول الضريح بهمن ميرزه النجل الكبير لعباس ميرزه وهو نجل فتحعلي شاه قاجار وأفراد اسرته، وأفراد عائلات أمراء قره باغ وشخصيات معروفة للمدينة.

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