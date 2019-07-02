باكو، 2 يوليو، أذرتاج

يعقد اليوم الاجتماع السادس لوزراء الدول الأعضاء وغير الأعضاء لدى أوبك في فيينا عاصمة النمسا.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع يرتكز أساسا على تمديد سريان مفعول الاتفاقية على خفض إنتاج النفط لمدة 9 اشهر أخرى بين البلاد الأعضاء لدى أوبك وغير الأعضاء لها بعد أن تم تبنيه في الاجتماع الـ176 للمجلس الوزاري للأوبك بالاقتراح المطروح في الاجتماع الـ15 للجنة المراقبة المشتركة الوزارية لبلاد أوبك غير الأعضاء المنعقد في أول يوليو الأمس.

ويمثل أذربيجان في الاجتماع وزير الطاقة برويز شاهبازوف.

يذكر أن المشاركين اتخذوا الأمس قرارا ينص على تمديد الاتفاقية على خفض استخراج النفط بين البلدان الأعضاء لدى أوبك وغير الأعضاء ليكون سريان مفعولها إلى يوم 31 مارس عام 2020م.