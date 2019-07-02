افتتاح أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في الإمارات

دبي، 2 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ستحتضن الحديقة الثلجية مجموعة من الألعاب والمعالم المميزة التي تشمل "بليزردز بازار" و"سنوفليك جاردن" و"فلوريز ماونتن" إلى جانب عدد من الوجهات الترفيهية الأخرى التي يمكن لزوار الحديقة تجربتها عند افتتاحها رسمياً في نهاية عام 2020.

وستكون أكبر حديقة ثلجية مغطاه في العالم إذ ستتضمن 13 لعبة متنوعة ومعالم ترفيهية تناسب الجميع.

وتعتبر حديقة "سنو أبوظبي" جزء من المشاريع الترفيهية التي تقدمها "الفروانية للتطوير العقاري" بالتعاون مع " ماجد الفطيم" و"ثينك ويل" ضمن مشروع "ريم مول" الذي تصل تكلفته إلى 1.2 مليار دولار أميركي.

وتمتد الحديقة الثلجية على مساحة 11,6 الف متر مربع مقسمة إلى مناطق ومساحات متميزة لترسم عالما خياليا ينبض بالسحر والتشويق.