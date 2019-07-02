وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الماليزي

باكو، 2 يوليو (أذرتاج).

تسلم وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف نسخة من أوراق اعتماد السفير الماليزي الجديد داتو يوبازلان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما على المستوى الحالي للعلاقات بين البلدين مع الإشارة الى ضرورة تطوير اتصالات وتواصل بين الناس. كما أشار الطرفان الى وجود إمكانيات واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما في مجالات الطاقة والنقل.

قال السفير داتو يوبازلان ان بلاده حريصة على تطوير التعاون مع أذربيجان في كافة المجالات.

وبدوره تمنى الوزير الاذربيجاني للسفير نجاحات والتوفيق في فترة عمله الدبلوماسي.