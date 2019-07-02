السفير السويسري الجديد يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الأذربيجاني

باكو، 2 يوليو (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف مع السفيرة السويسرية الجديدة موريل بينيفيره.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الوزير محمدياروف أشاد في كلمته بمستوى تطور العلاقات بين البلدين. أشار إلى ضرورة مواصلة الحوار السياسي والمشاورات السياسية بين البلدين والتعاون في إطار المنظمات الدولية. كذلك لفت الوزير إلى ضرورة المزيد من تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين. وصف الوزير اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في المسائل التجارية والاقتصادية المقام في الأسبوع الماضي بالحفل المهم في هذا المجال.

من جانبها قالت السفيرة السويسرية الجديدة إن بلادها حريصة على التعاون مع أذربيجان في كافة المجالات. وقالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لتطوير العلاقات الثنائية خلال فترة عملها الدبلوماسي.

وسلمت السفيرة نسخة من أوراق اعتمادها إلى الوزير الأذربيجاني إلمار محمدياروف.

وأعرب الوزير عن تمنياته لها بالنجاحات والتوفيق في عملها الدبلوماسي هذا.