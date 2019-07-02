باكو، 2 يوليو، أذرتاج انتقل مهاجم منتخب أذربيجان لكرة القدم رامل شيدايف إلى نادي دينامو موسكو الروسي. أفادت أذرتاج أن شيدايف انتقل إلى النادي الروسي بصفة وكيل حر وتعاقد المهاجم الوطني البالغ 23 عاما من عمره لمدة سنة. وارتدى شيدايف قمصان نادي كريليا سوفيتوف الروسي في الموسم السابق وغادر النادي بسبب انتهاء مدة العقد وخرج خلال الموسم 18 مباراة وسجل 4 اهداف. واحتل دينامو موسكو المركز الـ12 برصيد 33 نقطة في بطولة روسيا الموسم الماضي.

AZERTAG.AZ : مهاجم منتخب أذربيجان لكرة القدم ينتقل إلى دينامو موسكو

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