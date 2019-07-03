زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب الصين

بكين، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب اليوم زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر مدينة إغبين بمقاطعة سيتشوان الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

يذكر أن 13 شخصا لقي مصرعه وأصيب أكثر من 200 آخر بسبب الزلزال الذي ضرب مدينة إغبين في 17 و22 يونيو.