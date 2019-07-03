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    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس شركة "Baker Hughes, a GE company" – إضافة

    ٠٣.٠٧.٢٠١٩ [١٣:٤٨]

    باكو، 3 يوليو، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس شركة "Baker Hughes, a GE company" المدير التنفيذي العام لورينزو سيمونيلي.

    أفادت أذرتاج أن لورينزو سيمونيلي اعرب عن الشكر على الاستقبال مؤكدا على امتنانه من اللقاء بالرئيس إلهام علييف. وقال إنه يشهد وتيرة التطور والتنمية الكبيرة في أذربيجان مشيرا إلى أهمية الإنجازات المحققة في البلد في مجالات صناعة النفط والغاز والسياحة والرياضة وغيرها. وشدد على حفر أول بئر للنفط صناعيا في أذربيجان عام 1840م مفيدا أن الشركة التي يمثلها تشعر بمشاعر الامتنان من مساهمتها في تنمية صناعة النفط والغاز في أذربيجان.

    وعبر رئيس الدولة الامتنان من الكلمات الطيبة مشيدا بمساهمة نتائج ناجحة لتعاون شركة باكر هيوز أ جي ايه كومباني مع أذربيجان في مجال تكرير النفط وغيره في تحديث قطاع الطاقة في البلد. وتناول الرئيس الإنجازات التي تم التوصل إليها في أذربيجان منوها إلى أهمية توصل البلد إلى تطور كبير في مجالي الطاقة والصناعة وغيرهما. وأفاد رئيس الدولة انه على يقين من أن زيارة لورينزو سيمونيلي أذربيجان تأتي مثمرة.

    وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول آفاق التعاون.

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