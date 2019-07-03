وزير الخارجية الأذربيجاني في زيارة عمل إلى بيرو

باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

قام وفد أذربيجاني تحت قيادة وزير الخارجية ألمار محمدياروف بزيارة عمل إلى مدينة ليما تلبية لدعوة وزير خارجية جمهورية بيرو نيستور بوبوليزيو بورداليس، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

سيشارك الوزير ألمار محمدياروف في القمة الرابعة عشرة لرؤساء الدول الأعضاء في "تحالف المحيط الهادئ" (المكسيك وكولومبيا وبيرو وشيلي) ومسؤولي الدول المراقبة التي ستعقد في مدينة ليما في الفترة ما بين 5-6 يوليو.

ومن المقرر أن تناقش خلال مؤتمر القمة مسائل تنظيم طاولة عمل للدول المراقبة في المنظمة وتطوير فرص التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجالات النقل والابتكار والتقنيات المتقدمة والثقافة والسياحة والتعليم والطب والبيئة وإلخ وكذلك إمكانيات تقوية العلاقات التجارية.

ومن المتوقع أن يحضر مؤتمر قمة تحالف المحيط الهادئ ممثلو المنظمات النافذة مثل منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة أوروآسيا إلى جانب البلدان المراقبة.