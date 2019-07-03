باكو، 3 يوليو (أذرتاج). أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما بشأن دعم ريادة الأعمال في أذربيجان. ينص المرسوم على ضرورة تنفيذ المشاريع (البرامج) الممولة من قبل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بالتنسيق مع الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كلف مجلس الوزراء بإعداد اقتراحاته لموافقة الوثائق الصادرة عن رئيس الجمهورية مع هذا المرسوم لمدة 3 أشهر وتقديمها الى رئيس الجمهورية.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يصدر مرسوما لدعم ريادة الأعمال

المشاريع (البرامج) الممولة من قبل الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ستنفذ بالتنسيق مع وكالة أذربيجانية

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