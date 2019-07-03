وفد إدارة مسلمي جورجيا يزور مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

زار وفد من إدارة مسلمي جورجيا مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية في 3 يوليو تموز اليوم.

أفادت أذرتاج أن المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية روان حسنوف تحدث في اللقاء عن علاقات الصداقة الموجودة بين البلدين. وأحاط الضيوف علما بالتنوع العرقي والثقافي وتقاليد التعايش وبيئة التعددية الثقافية والتسامح السائدة في البلد. واكد المدير التنفيذي على أن أذربيجان كل شخص بغض النظر إلى انتمائه الديني والقومي يملك فيها حقوقا متساوية ويعيش في ظروف سلمية وينفذون تقاليدهم وعباداتهم أحرارا. ولفت إلى أن بيئة التسامح النادرة هذه تزداد قوة وسعة يوما لآخر بقيادة الرئيس إلهام علييف الحكيمة والبصيرة.

كما قدم حسنوف معلومات مفصلة للضيوف حول فعاليات مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية.

وبدوره قدم ياسين علييف مفتي ادارة مسلمي جورجيا في أراضي جورجيا الشرقية معلومات حول علاقات الدولة والدين في جورجيا. واكد أعضاء الوفد على استعدادهم للتعاون في مجال الدين أيضا كما هو الحال في سائر المجالات لافتين إلى أهمية دراسة خبرة أذربيجان الغنية في مواضيع العلاقات بين الأديان والتسامح والتعددية الثقافية.

يضم وفد إدارة مسلمي جورجيا الذي يزور البلد تلبية لدعوة صندوق دعاية القيم المعنوية الأذربيجاني رئيس إدارة مسلمي جورجيا رامن إيجيدوف ومفتي الإدارة في أراضي جورجيا الشرقية ياسين علييف ومفتي الإدارة في أراضي جورجيا الغربية بقلار كاماشيدزي وامين الإدارة اوقتاي عيسايف.