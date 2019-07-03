زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠٧.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)
قال البنك المركزي أن القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 10 مليارات و376.9 مليون مانات ليصل الحجم 204.5 مليون مانات لأول يوليو الجاري.
وجاء في بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان ارتفع قدر 9 مليارات و545.7 مليون مانات قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.
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