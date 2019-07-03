قائد أركان العمليات الخاصة للناتو: أذربيجان شريك موثوق به للحلف

باكو، 3 يوليو (أذرتاج).

التقى النائب الأول لوزير الدفاع الأذربيجاني رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال نجم الدين صاديقوف بقائد أركان العمليات الخاصة للناتو نائب الأميرال كولين كيلرين والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان رئيس الأركان العامة الأذربيجانية تحدث في اللقاء عن التعاون المستمر لمدة 25 عاما بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي مشيرا إلى تطوره ومشاركة الجيش الأذربيجاني في البرامج المختلفة للناتو وإسهامها في بعثة "الدعم الحازم" في أفغانستان.

تطرق نجم الدين صاديقوف في حديثه إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حل تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان في إطار وحدة أراضي أذربيجان ومعايير القانون الدولي.

من جانبه أعرب نائب الأميرال الأمريكي كولين كيلرين عن ارتياحه لزيارته الأولى إلى أذربيجان مشيرا بشكل خاص إلى أن أذربيجان شريك موثوق به للحلف، مشيدا بإسهامها في نقل البضائع في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب ودعم قوة أذربيجانية لحفظ السلام لعمليات في أفغانستان.

كما أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول مواصلة تطوير التعاون بين القوات الخاصة لأذربيجان وللناتو وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك.