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    اقتصاد


    البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يوليو

    ٠٣.٠٧.٢٠١٩ [١٨:١٦]

    باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 يوليو / تموز.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 4 يوليو / تموز.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 4 يوليو
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