باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج) زار أعضاء لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الإسلامي في ايران وممثلو غرفة التجارة والصناعة والتعدين والزراعة الإيرانية وزارة الاقتصاد الأذربيجانية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أنه خلال اللقاء ناقشوا آفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعة والتجارة وريادة الأعمال والزراعة والنقل - الترانزيت والسياحة والمجالات الإنسانية وغيرها. ستتفقد أعضاء البرلمان الإيراني في 4 يوليو نشاط المؤسسات في مجمع سومغايت الكيماوي الصناعي.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وإيران

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