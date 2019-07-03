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    سياسة


    حضور وزير الدفاع الأذربيجاني الفعاليات العديدة في بيلاروس

    ٠٣.٠٧.٢٠١٩ [١٨:٥‎٨]

    باكو، 3 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف في الفعاليات العديدة خلال زيارته إلى بيلاروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوزير ذاكر حسنوف والوفد المرافق له زاروا نصبين تذكارين "تمثال النصر" و"خاتين" لإحياء ذكرى الضحايا في الحرب الوطنية العظمى خلال سنوات 1941-1945 ووضعوا باقات من الزهور أمامهم.

    AZERTAG.AZ :حضور وزير الدفاع الأذربيجاني الفعاليات العديدة في بيلاروس
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