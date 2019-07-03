مؤسسة حيدر علييف تنظم حفلة ترفيهية للأطفال في شاطئ بحر الخزر

باكو، 3 يوليو، أذرتاج

شاركت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا في 3 يوليو اليوم في برنامج حفلة ترفيهية تالية نظمتها المؤسسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمحرومين من رعاية الوالدين.

أفادت أذرتاج أن الحفلة المنظمة لدى مركز الاستراحة "دالغا بيتش" احدى مراكز الترفيه والراحة للعاصمة لدى شاطئ بحر الخزر جمعت الأطفال النزلاء لدى دار الحضانة رقم 1 بحي نظامي ورقم 2 بحي سوراخاني ورقم 3 بحي خطائي للعاصمة ومركز إعادة تأهيل الأطفال المصابين بمتلازمة داون والمدرسة الداخلية ذات التعليم المتكاملة رقم 11.

وانضمت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا إلى تسليات مع الأطفال.

وتحدثت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مع الأطفال واهتمت بأفكارهم وآرائهم حول هذه الحفلة المنظمة لهم وصورت صورا شمسية مع كل واحد منهم.

ثم رقصت نائبة رئيسة المؤسسة ليلى علييفا مع الأطفال.

قدمت هدايا المؤسسة لكل طفل.

وشارك في الفعاليات الترفيهية نحو 200 طفل.