باكو، 3 يوليو (أذرتاج). تفقدت ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مستشفى معهد امراض الأطفال البحثي العلمي التابع لوزارة الصحة. أفادت وكالة أذرتاج أن مدير المعهد نسيب قولييف تحدث عن نشاط المعهد مشيرا إلى وجود 8 أقسام إكلينيكية بسعة اجمالية 245 سرير. التقت ليلى علييفا فيه بالأطفال الذين يتلقون علاجهم في المعهد وتمنت لاسرة العاملين فيه النجاحات والشفاء العاجل للمرضى.

AZERTAG.AZ : نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تتفقد مستشفى معهد أمراض الأطفال العلمي

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