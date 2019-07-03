باكو، 3 يوليو (أذرتاج). التقت ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف اليوم بنزلاء دار الأطفال المرقم برقم 1 في باكو. أفادت وكالة أذرتاج ان ليلى علييفا أحيطت علما بنشاط دار الأطفال. قيل إن عدد نزلائها 16 طفلا تحت سن 3 أعوام. اجتمعت ليلى علييفا مع نزلاء دار الأطفال. ان نشاط هذه المؤسسة للأطفال تحت اهتمام ورعاية مهربان علييفا رئيسة مؤسسة حيدر علييف وليلى علييفا نائبة رئيسة المؤسسة. تنفذ مؤسسة حيدر علييف المشاريع المهمة في تربية الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين ورعايتهم الصحية وتعليمهم.

AZERTAG.AZ : ليلى علييفا تلتقي نزلاء دار الأطفال في باكو

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