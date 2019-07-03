ليلى علييفا تتفقد معرض Live Life
AzerTAg.az
٠٣.٠٧.٢٠١٩ [٢٢:٣٢]
باكو، 3 يوليو (أذرتاج).
تفقدت ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ، رئيسة الرابطة الاجتماعية الحوار الدولي من اجل حماية البيئة معرض Live Life في مركز حيدر علييف في 3 يوليو حيث اجتمعت مع الطلاب الذين يتلقون خبرة في اطار هذا المعرض.
أفادت وكالة أذرتاج ان ليلى علييفا تعرفت بالاعمال اليدوية للرسامين الشباب في المعرض.
بعد التعرف بالمعروضات التقطت صورة جماعية تذكارية مع مشاركي المدرسة الصيفية.
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