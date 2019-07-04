زلزال جديد بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

بكين، 4 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مدينة إغبين بمقاطعة سيتشوان الصينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الصيني أن مركز الهزات الأرضية وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات حتى الآن.

يذكر أنه في 3 يوليو وقع زلزال بقوة 4.8 درجات في مدينة إغبين. لقي 13 شخصا مصرعه وأصيب أكثر من 200 آخر بسبب الزلزال الذي ضرب هذه المدينة. وتم إجلاء حوالي 80 ألف من السكان بسبب آثار الزلزال.