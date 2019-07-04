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    قراباغ يتعاقد مع ظهير شتوتغارت البرازيلي

    ٠٤.٠٧.٢٠١٩ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 4 يوليو، أذرتاج

    أنهى نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني إجراءات انتقال لاعب أجنبي آخر.

    أفادت أذرتاج عن بيان البطل الأذربيجاني أنه تعاقد مع الظهير الايسر أيلتون فيريرا سلفا البالغ 24 سنة من عمره لمدة سنة كاملة بالاعارة من نادي شتوتغارت الألماني.

    يذكر أن قراباغ قد انهى من قبل انتقال خايمه رودريجس لاعب الوسط المهاجم أيضا.

    AZERTAG.AZ :قراباغ يتعاقد مع ظهير شتوتغارت البرازيلي
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    قراباغ يتعاقد مع ظهير شتوتغارت البرازيلي