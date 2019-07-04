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    سياسة


    الجنود الأذربيجانيون يحضر العرض العسكري في مينسك

    ٠٤.٠٧.٢٠١٩ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 4 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    شاهد وفد وزارة الدفاع الأذربيجانية عرضا عسكريا في مينسك في 3 يوليو بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما من تحرير بيلاروسيا من الغزاة الفاشيين الألمان ويوم استقلالها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف شارك في العرض العسكري كضيف فخري.

    شارك في العرض العسكري الفرق من بيلاروس وروسيا والصين إلى جانب فرقة حاملي الراية للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :الجنود الأذربيجانيون يحضر العرض العسكري في مينسك
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